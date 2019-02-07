2019-02-07T14:18:49+03:00
Общество

Власти Перми закупят 30 новых низкопольных трамваев

Этот вид транспорта становится приоритетным в городе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Перми разработанный проект новой транспортной модели направлен на развитие трамвайной сети. Будут построены новые трамвайные пути на улице Революции и в микрорайоне Парковый. Кроме того, ремонтируется и действующая сеть - были реконструированы пути на улицах Героев Хасана, Горького, на Северной дамбе, а также на улице Уральская, где капитальный ремонт планируется продолжить до микрорайона Висим.

Именно трамвай становится приоритетным видом транспорта. В ближайшие годы власти Перми планируют закупить около 30 новых современных низкопольных вагонов, оснащенных системами отопления, кондиционирования и видеонаблюдения.

В пресс-службе администрации города отметили, что по итогам прошлого года пассажиропоток трамваев составил 33,4 млн человек, что на 9 млн больше, чем за предыдущий год. В 2018 году в электротранспорте внедрили систему безналичной оплаты проезда. С июля по декабрь 2018 года в трамваях ей воспользовались порядка 600 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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