В Перми к месту старта «Лыжни России-2019» будут ходить бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-07T13:37:41+03:00

Ожидается, что в Перми в массовых соревнованиях по лыжному спорту примут участие порядка 6 тысяч человек

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9 февраля пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России 2019». В Пермском крае соревнования состоятся в 30 территориях региона. На старт выйдут около 11 тысяч человек, из них в Перми порядка 6 тысяч человек. Соревнования состоятся на лыжной базе «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22).

Для удобства участников гонки и зрителей будут организованы бесплатные автобусы. В день соревнований они будут ходить с 8:30 до 15:30 от остановки "Площадь Восстания" (ул. Соликамская – "Райский сад") до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно.

Кроме того, будет организована парковка на 300 автомобилей, также автомобили можно будет оставить на обочине по улице Лядовской. Но организаторы предлагают отказаться от личного транспорта и добраться до СК «Пермские медведи» общественным транспортом.

Регистрация на «Лыжню России» продолжается. Она продлится до 8 февраля включительно на сайте Министерства физической культуры и спорта Пермского края www.sport.permkrai.ru Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.

До 8 февраля заявку можно подать с 14 до 19 часов по адресам:

- Дворец спорта «Орленок», (ул. Сибирская, 47). Здесь принимаются также коллективные заявки;

- УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13);

- СК им Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а, здание Универсального манежа)

- СК «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU