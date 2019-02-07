В Прикамье горняка уволили за появление на работе в пьяном виде

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-07T12:10:45+03:00

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В Березниках во время предсменного контроля у раздатчика взрывчатых материалов 3 разряда оказалась положительная реакция на алкоголь. За появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения работник подземного горного участка буровзрывных работ был уволен.

Горняк стал оспаривать решение в суде. Он захотел не только восстановиться на старом месте работы, но и отсудить компенсацию морального вреда и заработную плату за вынужденные прогулы.

В березниковском суде работник объяснил, что перед сменой у него была высокая температура, он сделал себе компресс с водкой. Пил он только чай с вареньем.

Однако свидетели в суде заявили, что он появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения: изо рта пахло спиртным, он шатался, речь была невнятной, вел он себя неадекватно. Показания алкометра составили 0,39 мг/л. Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что на рабочем месте сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения. сообщили в пресс-службе краевого суда.

Пермский краевой суд по результатам рассмотрения жалобы оставил решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU