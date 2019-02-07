В Прикамье 77-летний пенсионер поджег дом своего соседа

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-07T10:45:24+03:00

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В Лысьвенском районе 77-летний пенсионер решил отомстить 71-летнему знакомому. Ночью он поджог пристрой дома жителя деревни.

Пожарные приехали на место возгорания вовремя. Им удалось потушить огонь, никто из жильцов дома не пострадал.

- Проведенная экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате пожара 71-летнему потерпевшему причинен ущерб более 366 тысяч рублей. Поджигателя задержали. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Ранее мы писали, что в Перми на пожаре погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается.4 февраля в Перми сгорело дощаное одноэтажное строение на ул. Брикетная. Когда пожарные приехали к месту происшествия, домик был весь в огне. Зайти в строение и проверить, есть ли в доме кто живой, не представлялось возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU