В Перми лжегазовики ходили по квартирам и продавали вентили и шланги втридорога

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-07T10:14:33+03:00

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Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Они ходили по домам пермяков и предлагали им заменить шланги и вентили. Причем, стоимость оборудования и услуг они завышали в несколько раз. К примеру, пенсионерка из жилого дома на улице Сочинская за замену вентиля на газовой трубе и шланга отдала 2 200 рублей - в три раза дороже среднерыночной стоимости, сообщили в краевой полиции.

Организация была зарегистрирована в Омске. По документам, пермский офис продаж располагался в административном здании на улице Крылова. Однако никто в здании не видел представителей газовой службы. Полицейские нашли и задержали их на съемной квартире в Перми.

Как рассказали в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, фирма должна иметь соглашение на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированной газовой организацией, но у газовиков из Омска его не было. В ведомстве заявили, что протоколы составят по каждому из 10 случаев отдельно. Виновникам грозят штрафы на сумму до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU