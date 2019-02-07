2019-02-07T10:03:09+03:00
Происшествия

«Сильно проголодалась». В Перми женщина украла с прилавка копченую рыбу

Пермячку нашли и задержали
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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6 февраля 40-летняя пермячка зашла в магазин «Овощи-фрукты», расположенный в Орджоникидзевском районе. Она увидела на прилавке скумбрию холодного копчения и решила ее украсть. Схватив рыбу, она бросилась бежать.

Владелец магазина обратился в полицию. Беглянку нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Ранее мы писали, что в Кунгуре осужден паломник, который во время крестного хода украл мобильник у студентки. Студентка техникума принимала участие в крестном ходе в июне прошлого года. Она поставила мобильник на зарядку в помещении монастыря и отошла. Когда она вернулась, телефона уже не было. Девушка обратилась в полицию. Полицейские выяснили, что 17-летний паломник похитил телефон и спрятал. В день отъезда из монастыря он забрал мобильник с собой. Затем он продал гаджет, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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