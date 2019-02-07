2019-02-07T08:05:29+03:00
Общество

Бардымская школа войдёт в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье

Этот проект начнут внедрять в 20 школах края
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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6 февраля, в ходе поездки в Бардымский район, губернатор побывал в средней школе №2.

Бардымская школа №2 является одной из крупнейших сельских школ Пермского края. На сегодняшний день здесь в 43 классах обучается 1060 учащихся. В школе работает 100 педагогов, из них — 72 учителя. 80% учителей имеют высшее образование, 28% — имеют высшую категорию.

Директор образовательного учреждения Тахир Абузов в свою очередь также поблагодарил краевые власти за финансирование ремонта и оснащения школы. За 2017-2018 годы только из краевого бюджета на ремонт школы было направлено почти 11,5 млн рублей. «Школа приведена в порядок по всем требованиям, сделана под ключ, проведён интернет, IP-телефония. В конце месяца будет поставка компьютерного оборудования, учителя будут заполнять электронные журналы, в каждом кабинете будет проектор, экран, и доступ к интернету», — подчеркнула директор.

По словам главы региона, по уровню образования и школа, и гимназия в Барде на хорошем уровне. Также Максим Решетников поделился планами на запуск пилотного проекта «Электронная школа», в который войдет одно из образовательных учреждений Бардымского района. «Мы возьмём наработки по «Электронной школе», опробованные в других регионах, и начнем внедрять этот проект в 20 школах Пермского края, — заявил губернатор. — В Барде тоже сделаем такую точку, благо, подключение к интернету сейчас есть, скорости хорошие».

Также в ходе поездки в Бардымский район губернатору Максиму Решетникову представили и новую открытую спортивную площадку площадью 26 на 56 метров при ФОК «Батыр», которая включает хоккейную коробку, асфальтированное покрытие, стойку волейбольную, баскетбольную, ворота для мини футбола, ворота хоккейные, установлено дополнительное электроснабжение, видеонаблюдение, ограждение.

Глава региона отдельно подчеркнул, что все работы по благоустройству районов Пермского края будут продолжаться и дальше: «Большой объём средств в этом году направляется на благоустройство. Обязательно будем продолжать все начатые программы, в Барде уже многое делается, и, я так понимаю, не только в Барде, в других поселениях района».

Отметим, бюджет Пермского края на 2019-2021 годы предполагает порядка 104,7 млрд рублей на развитие образование и молодежную политику. В ближайшие три года планируется построить 21 школу на 10 000 мест в 16 территориях региона. В том числе, две на территории Бардымского района: на 220 мест в с.Тюндюк и на 60 мест в д.Брюзли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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