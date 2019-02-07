«Истощены и обезвожены». Постояльцев приюта «Надежда» в Перми срочно эвакуировали

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-07T07:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми были выявлены случаи жестокого, нечеловеческого отношения к престарелым людям в приюте «Надежда». На место выехали представители министерства социального развития края, сотрудники полиции и прокуратуры.

- Люди живут в антисанитарных условиях, они истощены и обезвожены, - сообщили нам в министерстве социального развития края. - Жизнь людей в несанкционированном интернате находится под угрозой.

Было принято решение об эвакуации пациентов. 12 человек были срочно вывезены в больницы и государственные социальные учреждения. Сейчас все ведомства заняты поиском родственников клиентов «Надежды».

- Люди, которым нужна срочная медицинская помощь, отправятся в больницу, остальным мы готовы предоставить места в государственных геронтологических центра, - сообщил заместитель министра социального развития Прикамья Дмитрий Санников. - В дальнейшем, совместно с родственниками решать вопросы их дальнейшего жизнеустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU