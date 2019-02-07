2019-02-07T07:40:25+03:00
Происшествия

На трассе Пермь - Екатеринбург фура выехала на встречку и столкнулась с легковушкой

Пострадал водитель легкового автомобиля
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла на трассе Пермь - Екатеринбург в Кунгурском районе накануне, 6 февраля, в 10 утра. По дороге двигался грузовик «Fuco-Canter» под управлением 30-летнего водителя из Первоуральска Свердловской области. По предварительной информации, дальнобойщик на 91 км трассы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ладой Вестой».

- В результате аварии пострадал 37-летний водитель легкового автомобиля, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Перми водитель без прав сбил мальчика на зебре. Ребенок переходил дорогу с бабушкой. ДТП произошло в 18.20 на ул. Лянгасова. 28-летний водитель автомобиля «Тойота» у дома №25 не уступил дорогу бабушке с внуком, которые переходили дорогу по «зебре». Иномарка сшибла мальчика. С травмами головы он был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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