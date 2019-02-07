В Прикамье чиновники отказывали сироте в получении жилья

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-07T07:32:29+03:00

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В Ильинском районе сироте чиновники отказывались включать девушку в список на получение льготного жилья. Якобы отсутствовали ее учетное дело и другие документы.

Девушка была вынуждена жить на съемной квартире. Когда сироте исполнилось 23 года, она вообще утратила право на квартиру. И тогда девушка обратилась в прокуратуру.

Прокурор направил иск в суд, который обязал администрацию обеспечить жильем девушку из специализированного жилищного фонда. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что водителю компании «Закамский автобус-1» за год - с мая 2017 года по апрель 2018 года – задолжали более 100 тысяч зарплаты. Отчаявшись дождаться заработанных денег, мужчина обратился в прокуратуру Краснокамска с жалобой на руководство. В результате проверки факт невыплаты зарплаты подтвердился. По постановлению прокурора директора ООО «Закамский автобус-1» привлекли к административной ответственности и оштрафовали более чем на 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU