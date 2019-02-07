Пермские старшеклассники создали аудиогид по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»

СЕГОДНЯ 06:47 2019-02-07T06:47:44+03:00

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Учащиеся 11 «а» пермской гимназии №8 Алина Надежина и Кирилл Борисов создали пеший маршрут по местам фильма «Географ глобус пропил», снятого по фильму пермского писателя Алексея Иванова. Аудиогид озвучивают сами ребята.

С аудиогидом можно побывать в школе №1 в микрорайоне Старые Водники, в которой преподавал географию Алексей Иванов и главный герой его романа Виктор Служкин (Константин Хабенский). Далее по маршруту — детский сад, в который ходила маленькая дочь Виктора и его жены Нади — Тата. Есть в гиде понтонный мост и затон Камы — любимое место Служкина, его дом и дом лучшего друга географа — Будкина.

Получасовой гид протяжённостью 1,5 км можно найти в бесплатном приложении для путешественников Izi.TRAVEL.

Это не первый маршрут по местам съемок фильма «Географ глобус пропил». Также любители приключений могут сплавиться по реке Усьва — той самой, по которой Служкин отправился в поход со своими учениками. Сплав проводится от поселка Шумихинский до поселка Мыс.

ИСТОЧНИК KP.RU