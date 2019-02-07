В Перми улицу Куйбышева залило кипятком, 15 домов остались без воды

СЕГОДНЯ 06:21 2019-02-07T06:21:42+03:00

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Очевидцы вчера вечером сообщили в соцсетях, что в центре Перми улицу Куйбышева залило кипятком. Горячая вода течет по дороге и тротуарам в районе ДК Солдатова. На месте аварии работают коммунальные службы. Предварительная причина - ветхость труб.

Из-за прорыва была отключена горячая и холодная вода в 15 домах по ул. Коминтерна, Куйбышева и Соловьева. Поток воды прекращен, но ремонтные работы продолжаются.

Тем временем, эксперты продолжают обследовать расселенный дом по ул. Революции 3/1. Сейчас они изучают грунт рядом с домом. Специалисты городской службы спасения демонтировали плиту, которая находилась в подвешенном состоянии над входом в технический этаж. Кроме того, на пяти обрушившихся плитах убран утеплитель, кровля расчищена от снега и наледи. В квартире на 14 этаже установлены стойки.

ИСТОЧНИК KP.RU