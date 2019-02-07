В Перми у расселенного дома по ул. Революции 3/1 изучают грунт

СЕГОДНЯ 06:06 2019-02-07T06:06:46+03:00

Также демонтирована подвешенная плита над входом в технический этаж

Изменить размер текста: A A

Эксперты продолжают обследовать расселенный дом по ул. Революции 3/1. Сейчас они изучают грунт рядом с домом.

Специалисты городской службы спасения демонтировали плиту, которая находилась в подвешенном состоянии над входом в технический этаж. Кроме того, на пяти обрушившихся плитах убран утеплитель, кровля расчищена от снега и наледи. В квартире на 14 этаже установлены стойки.

Как сообщили в администрации Свердловского района, за получением компенсации за аренду жилья обратились жильцы 51 квартиры. Для ее получения нужно заполнить заявление и принести документы в администрацию района. Прием документов на получение компенсации по аренде жилья ведется с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 до 17 часов. Телефон 244-19-83.

Допуск жителей в квартиры за вещами по-прежнему осуществляется по вечерам в сопровождении сотрудников охранного предприятия. Продолжает работать горячая линия по телефону 244-46-00.

ИСТОЧНИК KP.RU