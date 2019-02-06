В Пермском крае ожидаются морозы до -32 градусов

СЕГОДНЯ 19:30 2019-02-06T19:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода не перестает нас удивлять. Несмотря на то, что днем 6 февраля на улице немного потеплело, 7 февраля в Пермском крае снова ожидаются морозы. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на востоке края температура упадет до -32 градусов. А местами на западе края ожидается сильный снег.

В Перми же будет теплее – температура будет варьироваться от -18 до -14 градусов.

- Ограничьте длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, - советуют в МЧС. - Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улице оказывайте помощь пожилым и престарелым людям. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. По возможности откажитесь от дальних поездок.

Напомним, что этот февраль может стать самым холодным за последние восемь лет. Среднемесячная температура будет на несколько градусов ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU