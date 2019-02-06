2019-02-06T19:21:41+03:00
Общество

«Выход всегда есть». В Перми ищут маму новорожденной девочки, которую оставили в беби-боксе

Родителей призывают вернуть малышку, пока ее не удочерил кто-то другой
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Родственников оставленной в пермском беби-боксе девочки просят выйти на связь.

Напомним, утром 6 февраля в МСЧ № 9 в беби-боксе оставили новорожденную. Малышке всего несколько часов. Скорее всего, ее рожали прямо дома. Девочку осмотрели врачи, с ней все хорошо.

Как всегда в подобных случаях, родственников малышки просят изменить решение, пока ее не удочерил кто-то другой.

- Мы призываем еще раз обдумать свое решение и попытаться вернуть ребенка! – написала на своей странице руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. - Не бойтесь осуждения. Наша задача – помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем!

Совсем скоро органы опеки начнут искать для девочки новую семью, поэтому родителей просят откликнуться. Можно обратиться к руководителю фонда Котовой Елене Юрьевне по телефонам 8-919-70-23-999, 8-912-481-48-00, (342) 2444499, написать ей на почту 2444499@mail.ru или связаться с органами опеки.

- Мы готовы предоставить всю необходимую помощь, - добавила Елена Котова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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