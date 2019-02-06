Министр здравоохранения Оксана Мелехова опровергла информацию о том, что в Кунгуре мать всю ночь держала перемотанную скотчем лампу над младенцем

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-06T14:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилась информация, что в Кунгуре в перинатальном центре мама держала всю ночь старую УФ-лампу над новорожденным малышом, опасаясь, что она может упасть. Лампа была перемотана скотчем и болталась на расстоянии 20-25 сантиметров от ребенка. Мама сидела всю ночь и держала лампу семь часов, чтобы она не упала на младенца.

- Провела внутреннюю проверку, - сообщила в Instagram министр здравоохранения края Оксана Мелехова. - Главный врач доложил о том, что в роддоме ламп такой конфигурации ни сейчас, ни в августе 2018 года, когда лежала мамочка с ребенком, нет. Готова комплексно разобраться в ситуации, если появится дополнительная информация.

Ранее мы писали, что глава пермского минздрава проверила больницу, в которой нашли клопов и тараканов. Оксана Мелехова посетила педиатрическое отделение №2 краевой детской клинической больницы. Пациенты клиники на прошлой неделе опубликовали ролик, где показали клопов и тараканов в палатах и коридорах отделения. Однако глава минздрава нарушений не обнаружила.

ИСТОЧНИК KP.RU