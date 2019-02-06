Участок дороги Полазна-Чусовой отремонтируют к концу 2019 года за 420,5 млн рублей
Краевые власти подписали договор с подрядчиком - фирмой «АТМ» - на выполнение ремонта 19, 6 км дороги Полазна-Чусовой. Стоимость контракта - 420, 5 млн рублей.
По договору подрядчик должен провести ремонт проезжей части и обочин. Во время ремонта должнвабыть проведена регенерация дороги методом ресайклинга. Преимущество применения этой технологии в том, что отфрезерованный материал не нужно складировать, вывозить, нести затраты на хранение. Весь материал после переработки используется при ремонте.
- После ресайклинга на участках ремонта будет проведено устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, укрепление обочин и съездов, - сообщили в министерстве транспорта края. - Также будут восстановлены остановочные площадки на автобусных остановках.
Работы должны быть выполнены до конца 2019 года
ИСТОЧНИК KP.RU