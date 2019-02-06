В Прикамье на перроне задержан мужчина с банкой пороха

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-06T14:06:29+03:00

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8 января на перроне в Кизеле задержали 45-летнего мужчину, который курил в неположенном месте. Его доставили в служебную комнату полиции. При личном досмотре у него была обнаружена металлическая банка с порохом.

Мужчина объяснил, что банку он нашел прошлым летом в лесу. Находку он хранил у себя. Порох он собирался продать охотникам в этот же день в Александровске.

- В ходе проведенной экспертизы было установлено, что в емкости находился порох весом 210 грамм, - сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела полиции на транспорте. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, передаче и сбыте взрывчатых веществ.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что добровольная сдача освобождает от административной и уголовной ответственности. Граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы или иные предметы вооружения могут позвонить по телефону 02 или в дежурную часть Пермского линейного отдела МВД России на транспорте по телефону (342) 236-14-18, а также в отдел уголовного розыска (342) 230-25-93.

ИСТОЧНИК KP.RU