2019-02-06T13:59:34+03:00
Общество

В Перми изменят схему движения девяти автобусов

И внедрят бесплатную пересадку с одного автобуса на другой
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В Перми продолжают разрабатывать новую маршрутную сеть. Как сообщили в администрации города, сейчас уже есть планы по изменению 9 автобусных маршрутов.

Планируется создать новый маршрут №45 «Микрорайон Крохалева» - улица Мильчакова». А маршрут №37 будет закрыт. Автобус №54 планируется перенаправить с улицы Ленина на улицы Екатерининскую и Луначарского. Автобус №56 пойдет до «Липовой горы» через улицу Васильева.

Автобус маршрута №36 пойдет по улицам Революции и Лебедева. Также поменяет схему движения маршрут №47, который будет ходить по улице Советской Армии. Автобусные маршруты №68, №67 и №74 поменяют конечные пункты.

- Все изменения будут внедряться только при условии бесплатной пересадки, что позволит пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на другой, - уточнили в пресс-службе администрации.

Эти планы пока предварительные. Жители могут высказать свои пожелания по развитию маршрутной схемы департаменту дорог и транспорта по телефону: 250-25-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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