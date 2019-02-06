2019-02-06T13:01:15+03:00
Общество

«Идет охота на волков». В Прикамье отстрелили 23 хищников

В районах сформированы бригады охотников, которые отслеживают перемещение волков
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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С начала года в Пермском крае было уничтожено 23 волка. В связи с участившимися жалобами населения в районах сформированы бригады охотников для отстрела хищника. Также сотрудники охотхозяйств следят за передвижениями хищниками.

- По каждому случаю появления хищников проводятся проверки, - отметили в краевом минприроды. - Изучаются следы волков и их перемещение.

Минприроды еще раз обращает внимание жителей, что при обнаружении следов животного необходимо звонить охотинспектору района. В случае появления хищника вблизи населенных пунктов нужно незамедлительно сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края - (342) 236 37 08 и охотинспектору соответствующего района для принятия мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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