«40 тысяч мелочью». В Перми водитель таксист с другом взламывали киоски с водой

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-06T12:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми осудили двух грабителей. 26-летний и 29-летний мужчины совершили 6 краж из киосков по продаже питьевой воды.

Таксист с другом совершали преступления ночью. Они на служебном автомобиле «Киа Рио» подъезжали к киоскам, взламывали двери при помощи монтировок, забирали купюроприемники и скрывались. Добычей воришек оказались 40 тысяч, в основном железными монетами.

Суд признал мужчин виновными в кражах и назначил им наказание в виде трех лет в колонии строгого режима. Потерпевшей стороне рекомендовано обратиться в суд для возмещения ущерба, причиненного взломщиками при повреждении оборудования в киосках.

Ранее мы писали, что жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года. Угрожая расправой, он заставил своего знакомого написать расписку о том, что он должен ему 150 тысяч рублей. Целый месяц вымогатель постоянно звонил жертве и отправлял угрожающие сообщения, требуя немедленной передачи денег. Пострадавший, находясь в подавленном состоянии, отдал мужчине часть суммы.

В Перми осудили взломщиков киосков с водой.

ИСТОЧНИК KP.RU