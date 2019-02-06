2019-02-06T12:22:59+03:00
Происшествия

«40 тысяч мелочью». В Перми водитель таксист с другом взламывали киоски с водой

Мужчин приговорили к трем годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми осудили двух грабителей. 26-летний и 29-летний мужчины совершили 6 краж из киосков по продаже питьевой воды.

Таксист с другом совершали преступления ночью. Они на служебном автомобиле «Киа Рио» подъезжали к киоскам, взламывали двери при помощи монтировок, забирали купюроприемники и скрывались. Добычей воришек оказались 40 тысяч, в основном железными монетами.

Суд признал мужчин виновными в кражах и назначил им наказание в виде трех лет в колонии строгого режима. Потерпевшей стороне рекомендовано обратиться в суд для возмещения ущерба, причиненного взломщиками при повреждении оборудования в киосках.

Ранее мы писали, что жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года. Угрожая расправой, он заставил своего знакомого написать расписку о том, что он должен ему 150 тысяч рублей. Целый месяц вымогатель постоянно звонил жертве и отправлял угрожающие сообщения, требуя немедленной передачи денег. Пострадавший, находясь в подавленном состоянии, отдал мужчине часть суммы.

В Перми осудили взломщиков киосков с водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр здравоохранения Оксана Мелехова опровергла информацию о том, что в Кунгуре мать всю ночь держала перемотанную скотчем лампу над младенцем
Участок дороги Полазна-Чусовой отремонтируют к концу 2019 года за 420,5 млн рублей
В Прикамье на перроне задержан мужчина с банкой пороха
В Перми изменят схему движения девяти автобусов
«Идет охота на волков». В Прикамье отстрелили 23 хищников
Пермский край сохраняет позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью
Романтичный грабитель, который врывался в цветочный магазин с ножом, на четыре года отправится в колонию
В Прикамье осудят инспектора ДПС, который получил взятку в 2 тысячи рублей
В Перми суд рассмотрит апелляцию на приговор подростку, напавшему на школу №127
«Сняла деньги с банковского счета и украла велосипед». В Перми несовершеннолетняя девушка совершила ряд краж
В Кунгуре осужден паломник, который во время крестного хода украл мобильник у студентки
«Оставили ребенка без присмотра». Шестилетний мальчик получил травму в батутном центре
В Перми водитель без прав сбил мальчика на зебре
Время дарить подарки и получать 5 процентов кэшбэка
В Перми введен в эксплуатацию долгострой в Кировском районе
В Перми состоится традиционная акция «Собака-Обнимака»