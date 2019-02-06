2019-02-06T11:38:10+03:00
Общество

Пермский край сохраняет позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью

А группу возглавила Свердловская область
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Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам января 2019 года. С результатом 7,0 баллов Пермский край сохраняет свою позицию в группе регионов с высокой устойчивостью, в которую он вошел по итогам ноября 2018 года.

Отметим, позитивная динамика региона в рейтинге социально-политической устойчивости наблюдается с марта 2017 года. До этого времени Пермский край находился в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью с 4,7 баллами.

В группу с высокой социально-политической устойчивостью, помимо Прикамья, входят еще 14 регионов России, в том числе Татарстан, Москва, Свердловская и Тюменские области. По итогам января 2019 года возглавила группу Свердловская область.

Среди позитивных событий января в Прикамье аналитики отметили подписание соглашения о создании Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот», открытие в Перми первого в крае Центра оказания услуг «Мой бизнес», 16-е место в рейтинге регионов с максимальным производственным потенциалом (РАЭКС-Аналитика), а также включение Пермского края в число пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

Справка:

Фонд «Петербургская политика» — ведущий российский центр, специализирующийся в сфере политического консалтинга и социологических исследований. Рейтинг Фонда «Петербургская политика» ежемесячно публикуется с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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