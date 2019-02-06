Романтичный грабитель, который врывался в цветочный магазин с ножом, на четыре года отправится в колонию
Суровое наказание понес 41-летний губахинец, который пытался ограбить цветочный павильон. Дело происходило в октябре прошлого года.
50-летняя испуганная продавщица цветочного павильона ранним утром сообщила в полицию, что неизвестный в маске и с ножом в руках пытается проникнуть в магазин – стучит в двери, требует открыть и отдать ему букет цветов. Она описала нападавшего, рассказала, что на руках грабителя были многочисленные татуировки.
- Полицейские возле магазина заметили подозрительного мужчину, который увидев их, спешно спрятал под куртку какой-то предмет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - При досмотре у мужчины нашли нож и черную повязку из оторванной части подкладки рукава.
Губахинский суд вынес приговор романтичному грабителю. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU