2019-02-06T11:15:30+03:00
Происшествия

Романтичный грабитель, который врывался в цветочный магазин с ножом, на четыре года отправится в колонию

Мужчине срочно понадобился букет цветов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Суровое наказание понес 41-летний губахинец, который пытался ограбить цветочный павильон. Дело происходило в октябре прошлого года.

50-летняя испуганная продавщица цветочного павильона ранним утром сообщила в полицию, что неизвестный в маске и с ножом в руках пытается проникнуть в магазин – стучит в двери, требует открыть и отдать ему букет цветов. Она описала нападавшего, рассказала, что на руках грабителя были многочисленные татуировки.

- Полицейские возле магазина заметили подозрительного мужчину, который увидев их, спешно спрятал под куртку какой-то предмет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - При досмотре у мужчины нашли нож и черную повязку из оторванной части подкладки рукава.

Губахинский суд вынес приговор романтичному грабителю. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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