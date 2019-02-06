В Прикамье осудят инспектора ДПС, который получил взятку в 2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-06T10:25:21+03:00

Из органов внутренних дел взяточник был уволен, против него возбуждено уголовное дело

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В Краснокамске сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю выявили взяточника. Они установили, что 34-летний инспектор ДПС взял у пассажира автомобиля две тысячи рублей.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Полицейский на участке автодороги М-7 «Волга» на территории Краснокамского района остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Пассажир машины передал стражу порядка 2 тысячи рублей. За это полицейский обязался не составлять административный протокол.

Из органов внутренних дел взяточник был уволен. Следователи собрали доказательства вины экс-полицейского и передали дело в суд, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы писали, что в Перми водитель без прав сбил мальчика на зебре. Ребенок переходил дорогу с бабушкой.С травмами головы он был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU