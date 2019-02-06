2019-02-06T09:20:40+03:00
Общество

В Перми суд рассмотрит апелляцию на приговор подростку, напавшему на школу №127

Адвокат школьника посчитал приговор слишком суровым
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 6 февраля, Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию на приговор одному из напавших на школу подростков. Об этом нам сообщили в суде.

В декабре прошлого года Мотовилихинский районный суд Перми признал бывшего 17-летнего ученика школы №127 в Перми виновным в нападении и назначил ему наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание подросток будет в воспитательной колонии. Кроме того, он должен заплатить штраф 10 миллионов рублей потерпевшим. До 18-летия осужденного деньги потерпевшим будут выплачивать его родители.

Напомним, что в январе прошлого года двое подростков ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 Б, и стали наносить раны ножом школьникам и учительнице, которая пыталась защитить детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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