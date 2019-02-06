«Сняла деньги с банковского счета и украла велосипед». В Перми несовершеннолетняя девушка совершила ряд краж
В Индустриальном районе молодая несовершеннолетняя девушка совершила несколько краж. 17 октября она пришла в гости к своим знакомым. Там она похитила сотовый телефон. И с него она сняла с банковского счета владелицы более 21 тысячи рублей.
В конце ноября маленькая воровка из подъезда многоквартирного дома украла велосипед, который хозяева оставила на лестничной площадке. Ущерб составил 18,7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.
Девушке предъявили обвинение в краже. Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.
Также мы писали, что жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года. Угрожая расправой, он заставил своего знакомого написать расписку о том, что он должен ему 150 тысяч рублей. Целый месяц вымогатель постоянно звонил жертве и отправлял угрожающие сообщения, требуя немедленной передачи денег. Пострадавший, находясь в подавленном состоянии, отдал мужчине часть суммы.
ИСТОЧНИК KP.RU