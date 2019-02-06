В Кунгуре осужден паломник, который во время крестного хода украл мобильник у студентки

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-06T08:47:12+03:00

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В Кунгуре 17-летний молодой человек осужден за совершение кражи на территории монастыря, где он находился в качестве паломника, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Студентка техникума принимала участие в крестном ходе в июне прошлого года. Она поставила мобильник на зарядку в помещении монастыря и отошла. Когда она вернулась, телефона уже не было. Девушка обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что 17-летний паломник похитил телефон и спрятал. В день отъезда из монастыря он забрал мобильник с собой. Затем он продал гаджет, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Суд назначил виновному наказание в виде 70 часов обязательных работ.

Тем временем, жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года. Угрожая расправой, он заставил своего знакомого написать расписку о том, что он должен ему 150 тысяч рублей. Целый месяц вымогатель постоянно звонил жертве и отправлял угрожающие сообщения, требуя немедленной передачи денег. Пострадавший, находясь в подавленном состоянии, отдал мужчине часть суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU