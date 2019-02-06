2019-02-06T07:40:47+03:00
Происшествия

В Перми водитель без прав сбил мальчика на зебре

Ребенок переходил дорогу с бабушкой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Водитель без прав стал виновником аварии в Орджоникидзеквском районе Перми. ДТП произошло в 18.20 на ул. Лянгасова.

28-летний водитель автомобиля «Тойота» у дома №25 не уступил дорогу бабушке с внуком, которые переходили дорогу по «зебре». Иномарка сшибла мальчика. С травмами головы он был госпитализирован в больницу.

- Установлено, что водитель не имел права управлять транспортным средством, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что в Прикамье пьяный водитель снегохода нажал на газ, когда его остановил инспектор ДПС. 9 января в поселке Сылва Пермского района инспектор ДПС остановил водителя снегохода. Мужчина за рулем был пьян. Пытаясь уйти от наказания, водитель нажал на газ. Но полицейский успел ухватить мужчину за руку. Тем не менее, сельчанин продолжил движение, протащив за собой по снегу удерживавшего его за руку инспектора, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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