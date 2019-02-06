2019-02-06T07:29:06+03:00
Общество

Время дарить подарки и получать 5 процентов кэш бэк

Фора-Банк предлагает праздничные условия
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Приближается самый романтичный праздник – День всех влюбленных. Мы уже привыкли к тому, что в этот день близкому человеку надо подарить сердечко-«валентинку», а, может быть, и какой-то более серьезный подарок. А впереди еще 23 февраля, 8 марта… В общем поводов для того, чтобы сделать приятное близким людям, достаточно. А Фора-Банк решил объединить приятное с полезным и сделать подарки всем своим клиентам.

5 февраля в банке началась акция «Дарите подарки!» для клиентов, желающих оформить банковскую карту «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Акция продлится до 15 марта. В эти дни все желающие могут заказать для себя карту «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» по специальному тарифу – «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – промо» VISA GOLD на очень выгодных условиях.

Во-первых, можно совершенно бесплатно оформить две карты - для себя и своего «Валентина». Обслуживание одной из них будет бесплатным всегда. А у второй – бесплатным будет обслуживание в первый месяц, а далее вам не придется платить за нее ни копейки, если суммарные покупки по обеим картам будут не менее 15 000 рублей в месяц либо при остатке на счете свыше 25 000 рублей. В противном случае обслуживание составит всего 99 рублей в месяц.

Во-вторых, до конца зимы на эти карты действует сезонное предложение «Дарите подарки!» с кэш бэком на категорию «Подарки» - 5 процентов от суммы покупок!

Серьги или кулон для любимой женщины, кожаный бумажник для друга, огромный плюшевый медведь для дочки – все они обойдутся вам на 5 процентов дешевле, чем указано в ценнике.

Заказать карту можно на сайте www.forabank.ru или в любом отделении банка в Перми по адресам:

- Комсомольский проспект, д. 1, тел. 2-350-450;

- ул. Сибирская, д. 16, тел. 200-92-50;

• ул. Юрша, д. 80, тел. 2-350-450.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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