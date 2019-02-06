В Перми введен в эксплуатацию долгострой в Кировском районе

СЕГОДНЯ 06:59 2019-02-06T06:59:00+03:00

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В 2015 году ООО «Управляющая компания «УралСервис» начала строить трехэтажный дом по ул. Автозаводская. 80б. Первоначально срок сдачи объекта был намечен на четвертый квартал 2016 года. Но затем он четыре раза переносился.

- Прокуратура района неоднократно вносила представления об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве, защите прав потребителей, градостроительной деятельности, страховом деле, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Застройщик неоднократно привлекался к административным штрафам за нарушение прав потребителя.

Кроме этого прокуратурой района проводились заседания межведомственной рабочей группы с участием представителей застройщика, дольщиков, ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков. На них решались вопросы по достройке жилого дома, подключению к городским коммунальным сетям и вводу его в эксплуатацию.

Сейчас застройщиком получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома, сообщили в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU