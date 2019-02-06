В Перми состоится традиционная акция «Собака-Обнимака»
Долгожданная благотворительная акция «Собака-Обнимака» пройдет в Перми 17 февраля в парке около театра оперы и балета.
На празднике пермяки смогут сфотографироваться с собаки различных пород: хаски, самоедами, лабрадорами всего за 100 рублей. Также пришедшим на «Собаку-Обнимаку» обещают вкусный глинтвейн и море веселья.
Все вырученные в ходе акции средства пойдут на помощь пермским приютам - «Матроскину» и «Доброму сердцу». Пермяки могут отдельно принести подарки для котиков приюта «Матроскин» и собак из «Доброго сердца». Кроме того, на празднике любой желающий может забрать собаку из приюта.
- Вас с нетерпением будут ждать собачки из приюта, которые ищут дом, - говорят организаторы акции. - Ведь порода - это всего лишь условность, и абсолютно каждая собака нуждается в любви человека.
Акция «Собака-Обнимака» пройдет 17 февраля с 14 до 16 часов в парке около театра оперы и балета.
ИСТОЧНИК KP.RU