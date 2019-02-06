В Прикамье молодой человек изнасиловал племянницу

СЕГОДНЯ 06:17 2019-02-06T06:17:03+03:00

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Преступление произошло в мае 2018 года в Чердынском районе. 28-летний житель села Ижморка Кемеровской области приехал к своей сестре. В квартире своей родственницы он изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу.

В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Она показала, что мужчина невменяем.

- Уголовное дело передано в суд для применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы писали, что 20-летнюю жительницу Прикамья будут судить за секс с 15-летним парнем. Роман молодой девушки и подростка случился осенью 2016 года. В Кунгуре будут судить 20-летнюю жительницу Прикамья. Молодая девушка роман с подростком, зная, что тому еще не исполнилось 16 лет. Осенью 2016 года она регулярно занималась сексом с 15-летним парнем.

ИСТОЧНИК KP.RU