2019-02-06T06:07:59+03:00
Происшествия

Пермяк после смерти отца продал его таблетки знакомому наркоману

Папа болел раком и принимал «Трамадол»
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми за сбыт сильнодействующих препаратов осужден 51-летний мужчина. После смерти отца он получил в наследство комнату. Там он нашел «Трамадол», который предназначался его больному онкологией отцу.

Лекарство он продал своему знакомому наркоману. В сентябре и октябре 2018 года он сбывал ему сильнодействующий препарат.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, Чайковском осудили 32-летнего вымогателя. Угрожая расправой, он заставил своего знакомого написать расписку о том, что он должен ему 150 тысяч рублей. Целый месяц вымогатель постоянно звонил жертве и отправлял угрожающие сообщения, требуя немедленной передачи денег. Пострадавший, находясь в подавленном состоянии, отдал мужчине часть суммы. Суд приговорил вымогателя к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье осудят инспектора ДПС, который получил взятку в 2 тысячи рублей
В Перми суд рассмотрит апелляцию на приговор подростку, напавшему на школу №127
«Сняла деньги с банковского счета и украла велосипед». В Перми несовершеннолетняя девушка совершила ряд краж
В Кунгуре осужден паломник, который во время крестного хода украл мобильник у студентки
«Оставили ребенка без присмотра». Шестилетний мальчик получил травму в батутном центре
В Перми водитель без прав сбил мальчика на зебре
Время дарить подарки и получать 5 процентов кэш бэк
В Перми введен в эксплуатацию долгострой в Кировском районе
В Перми состоится традиционная акция «Собака-Обнимака»
В Прикамье молодой человек изнасиловал племянницу
«Не платите зарплату – пойдете под суд»: В Перми возбудили уголовное дело по заявлению водителя автобуса
В состав жюри Международного кинофестиваля «ЛАМПА», который пройдет в Перми, вошел экипаж из фильма «Т-34»
«Сижу без копейки». Одинокой бабушке из Березников, которая живет без воды и канализации, помогут соцработники
Судебные приставы опечатали 7 рентгеновских аппаратов Нытвенской больницы
Жительницу Суксуна, которая пропала после посещения ночного кафе, нашли в Перми
Баскетбольный клуб «Парма» расстался с главным тренером
Жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года
Из-за малыша, заболевшего корью, могли заразиться 200 пассажиров самолета Пермь-Москва
В Перми КамАЗ врезался в трамвай, пострадала женщина
Сотрудники полиции нашли пропавших в Лысьве школьниц
В организации и учреждения Прикамья снова поступили сообщения о минировании
20-летнюю жительницу Прикамья будут судить за секс с 15-летним парнем
Пермяк, выйдя на свободу, до смерти избил друга, с которым ему изменяла сожительница
Дмитрий Самойлов: «Троллейбусов в центре Перми не будет вообще»
36-летний пермяк до смерти избил своего отца
17 февраля в Перми выступит мастер аккордеона Петр Дранга
«Протащил полицейского по снегу». В Прикамье пьяный водитель снегохода нажал на газ, когда его остановил инспектор ДПС
В Перми на пожаре погиб мужчина