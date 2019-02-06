Пермяк после смерти отца продал его таблетки знакомому наркоману

СЕГОДНЯ 06:07 2019-02-06T06:07:59+03:00

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В Перми за сбыт сильнодействующих препаратов осужден 51-летний мужчина. После смерти отца он получил в наследство комнату. Там он нашел «Трамадол», который предназначался его больному онкологией отцу.

Лекарство он продал своему знакомому наркоману. В сентябре и октябре 2018 года он сбывал ему сильнодействующий препарат.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, Чайковском осудили 32-летнего вымогателя. Угрожая расправой, он заставил своего знакомого написать расписку о том, что он должен ему 150 тысяч рублей. Целый месяц вымогатель постоянно звонил жертве и отправлял угрожающие сообщения, требуя немедленной передачи денег. Пострадавший, находясь в подавленном состоянии, отдал мужчине часть суммы. Суд приговорил вымогателя к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU