«Не платите зарплату – пойдете под суд»: В Перми возбудили уголовное дело по заявлению водителя автобуса

СЕГОДНЯ 18:14 2019-02-05T18:14:34+03:00

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Водителю компании «Закамский автобус-1» за год - с мая 2017 года по апрель 2018 года – задолжали более 100 тысяч зарплаты. Отчаявшись дождаться заработанных денег, мужчина обратился в прокуратуру Краснокамска с жалобой на руководство.

В результате проверки факт невыплаты зарплаты подтвердился. По постановлению прокурора директора ООО «Закамский автобус-1» привлекли к административной ответственности и оштрафовали более чем на 40 тысяч рублей.

Но это еще не все. Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, которые приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2018 году в Прикамье в суды были направлены 18 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. Так что не зря обещают работники своему руководству: «Не платите зарплату – пойдете под суд».

ИСТОЧНИК KP.RU