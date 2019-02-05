«Сижу без копейки». Одинокой бабушке из Березников, которая живет без воды и канализации, помогут соцработники

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-05T16:49:54+03:00

А волонтеры хотят провести в ее квартире ремонт

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Ситуация с одинокой бабушкой из Березников исправляется.

Напомним, волонтеры группы «Делай добро» узнали о том, что в одном из неблагополучных домов живет одинокая пенсионерка. В квартире у 74-летней Зои Александровны не было воды и канализации. Из еды - только старый горох и сахар. Волонтеры купили пенсионерке продуктов и попросили неравнодушных горожан о помощи.

Сейчас в квартире бабушки проведена уборка помещения, рассматривается вопрос о полном ремонте квартиры, коммунальщики ремонтируют канализационный трубопровод. Одинокую женщину посетил участковый уполномоченный и узнавал, каким образом она оказалась в этой квартире. А еще у Зои Александровны украли пенсию, поэтому полиция возбудила уголовное дело.

- Сейчас сижу без копейки денег, – плачет бабушка. – Спасибо девчонкам, если бы не они, не знаю, чтобы со мной было…

Участковый уполномоченный заявил, что ситуацию, в которую попала Зоя Александровна он возьмет на контроль.

- Зоя Александровна, – обратился полицейский, – мы вас не оставим в беде, поможем, чем сможем.

Также бабушку посетили сотрудники соцслужбы и предложили ей на время ремонта жилища временно разместиться в доме престарелых и пройти медкомиссию, но бабушка наотрез отказалась.

- Пусть лучше я умру, но никуда отсюда не поеду.

ИСТОЧНИК KP.RU