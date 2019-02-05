Судебные приставы опечатали 7 рентгеновских аппаратов Нытвенской больницы

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-05T15:22:07+03:00

Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что для жителей района это не создаст трудностей

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В Нытвенской районной больнице прошла проверка Роспотребнадзора. В двух помещениях клиники выявлено несколько рентгенодиагностических аппаратов, которую представляют угрозу здоровью врачей и пациентов. Ведомство обратилось в суд, который принял решение приостановить эксплуатацию 7 рентгенодиагностических аппаратов сроком на 90 суток.

В суде представитель Роспотребнадзора отметил, что это не повлечет последствий для населения района, так как в больнице имеется другое рентгеновское оборудование, используемое для диагностики заболеваний. И пациенты не будут лишены необходимых медицинских исследований.

- Постановление суда исполнено, - сообщили в службе судебных приставов. - Руководство клиники предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Приставы будут проверять, как оно выполняется.

Тем временем, в Прикамье пристав притворился газовиком, чтобы встретиться с должником. 46- летний горе-отец задолжал ребенку 350 тысяч рублей, но не спешил устраиваться на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU