2019-02-05T14:44:14+03:00
Происшествия

Жительницу Суксуна, которая пропала после посещения ночного кафе, нашли в Перми

34-летнюю Яну Прохорову обнаружили сотрудники полиции
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жительница Суксуна, 34-летняя Яна Прохорова жива и здорова. Его сегодня, 5 февраля, обнаружили сотрудники полиции. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе ведомства.Обстоятельства ее исчезновения выясняются.

Напомним, что Яна Прохорова пропала в Перми. В ночь на 3 февраля она отдыхала в кафе «Рицца» на улице Куйбышева. Около шести утра она вышла из ночного заведения и пропала. С тех пор ее местонахождение было неизвестно. Муж девушки обратился за помощью в полицию.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции нашли двух девушек, которые ушли 4 февраля из дома в Лысьве и пропали. 12-летних школьниц также обнаружили сотрудники полиции. Они живы и здоровы. Обстоятельства побега сейчас выясняют сотрудники полиции. Напомним, что девочки ушли из дома 4 февраля. Объявление о их пропаже было размещено в группе администрации Лысьвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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