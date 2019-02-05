Баскетбольный клуб «Парма» расстался с главным тренером

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-05T14:11:49+03:00

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5 февраля баскетбольный клуб «Парма» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Николайсом Мазурсом. Исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Шушаков. Именно он будет готовить пермский клуб к «Финалу Четырех» Кубка России в Нижнем Новгороде.

- В последнее время команда показывает не лучшую игру, - сообщил президент «Пармы» Сергей Богуславский. - Серия поражений затянулась, а Пермь ждет совсем других результатов. Мы рассчитывали на то, что положение удастся исправить без «хирургического вмешательства». Однако, последние игры показали, что команде требуется встряска и перезагрузка. К сожалению, отставка тренера необходима для дальнейшего движения команды.

Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов рассказал, что после разгромного поражения в Польше от клуба «Зелена Гура» состоялся серьезный и откровенный разговор.

- Прямо из аэропорта игроки и тренеры поехали в УДС «Молот», где до трех часов ночи мы все вместе обсуждали что нам делать в сложившейся ситуации, - сообщил Александр Башминов. - Но спад в игре никуда не делся. Поэтому совместно с Николайсом Мазурсом мы приняли такое решение.

В свою очередь, Николайс Мазурс поблагодарил пермских болельщиков и руководство клуба за доверие.

- В баскетболе есть такое правило: матч выигрывают игроки, а проигрывает тренер, - отметил экс-тренер. - Так что все закономерно. «Парме» желаю удачи и выхода в плей-офф. Пермскому баскетболу - дальнейшего развития.

ИСТОЧНИК KP.RU