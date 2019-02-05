2019-02-05T14:11:49+03:00
Спорт

Баскетбольный клуб «Парма» расстался с главным тренером

Исполнять обязанности наставника пермского клуба будет Вячеслав Шушаков
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"
Изменить размер текста:

5 февраля баскетбольный клуб «Парма» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Николайсом Мазурсом. Исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Шушаков. Именно он будет готовить пермский клуб к «Финалу Четырех» Кубка России в Нижнем Новгороде.

- В последнее время команда показывает не лучшую игру, - сообщил президент «Пармы» Сергей Богуславский. - Серия поражений затянулась, а Пермь ждет совсем других результатов. Мы рассчитывали на то, что положение удастся исправить без «хирургического вмешательства». Однако, последние игры показали, что команде требуется встряска и перезагрузка. К сожалению, отставка тренера необходима для дальнейшего движения команды.

Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов рассказал, что после разгромного поражения в Польше от клуба «Зелена Гура» состоялся серьезный и откровенный разговор.

- Прямо из аэропорта игроки и тренеры поехали в УДС «Молот», где до трех часов ночи мы все вместе обсуждали что нам делать в сложившейся ситуации, - сообщил Александр Башминов. - Но спад в игре никуда не делся. Поэтому совместно с Николайсом Мазурсом мы приняли такое решение.

В свою очередь, Николайс Мазурс поблагодарил пермских болельщиков и руководство клуба за доверие.

- В баскетболе есть такое правило: матч выигрывают игроки, а проигрывает тренер, - отметил экс-тренер. - Так что все закономерно. «Парме» желаю удачи и выхода в плей-офф. Пермскому баскетболу - дальнейшего развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судебные приставы опечатали 7 рентгеновских аппаратов Нытвенской больницы
Жительницу Суксуна, которая пропала после посещения ночного кафе, нашли в Перми
Жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года
Из-за малыша, заболевшего корью, могли заразиться 200 пассажиров самолета Пермь-Москва
В Перми КамАЗ врезался в трамвай, пострадала женщина
Сотрудники полиции нашли пропавших в Лысьве школьниц
В организации и учреждения Прикамья снова поступили сообщения о минировании
20-летнюю жительницу Прикамья будут судить за секс с 15-летним парнем
Пермяк, выйдя на свободу, до смерти избил друга, с которым ему изменяла сожительница
Дмитрий Самойлов: «Троллейбусов в центре Перми не будет вообще»
36-летний пермяк до смерти избил своего отца
17 февраля в Перми выступит мастер аккордеона Петр Дранга
«Протащил полицейского по снегу». В Прикамье пьяный водитель снегохода нажал на газ, когда его остановил инспектор ДПС
В Перми на пожаре погиб мужчина