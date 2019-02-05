2019-02-05T14:03:18+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года

Преступник заставил написать расписку и угрожал расправой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чайковском осудили 32-летнего вымогателя. Угрожая расправой, он заставил своего знакомого написать расписку о том, что он должен ему 150 тысяч рублей. Целый месяц вымогатель постоянно звонил жертве и отправлял угрожающие сообщения, требуя немедленной передачи денег. Пострадавший, находясь в подавленном состоянии, отдал мужчине часть суммы.

Однажды он выследил свою жертву, сел к нему в машину и потребовал написать еще одну расписку на сумму 200 тысяч рублей. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил его и тот был вынужден выполнить его требование.

- Опасаясь за свою жизнь, мужчина пошел в полицию и написал заявление на вымогателя, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан.

Полицейские собрали доказательства вины мужчины. Дело было передано в суд, который приговорил вымогателя к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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