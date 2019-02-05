Из-за малыша, заболевшего корью, могли заразиться 200 пассажиров самолета Пермь-Москва

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-05T13:32:50+03:00

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Ребенок, заболевший в Перми корью, летел в самолете до Москвы. Педиатр Екатерина Потеряева сказала, что из-за него могли заразиться более 200 пассажиров рейса. Она сообщила, что сейчас в Перми очаг кори и нужно обязательно прививать взрослых и детей.

- Непривитый малыш летел в самолёте Пермь-Москва, - написала Екатерина на своей страничке. - Контактных - весь самолет, больше 200 человек. Поскольку корь заразна за 4 дня до появления сыпи и еще 4 дня после окончания высыпаний, то еще весь подъезд одной из многоэтажек может заболеть. Я, мой муж, мои дети, наши родители привиты от кори. Надеюсь, ваши тоже!

Пермячка говорит, что необходимо делать вакцину от кори после контакта с заболевшим.

- После контакта есть 72 часа, чтобы провести экстренную вакцинопрофилактику, - пишет врач. - Если ребенок не привит - экстренная вакцинация, если привит однократно - вторая вакцинация, если прошло не менее 28 дней.

По словам пермяков, сейчас прививки не ставят, потому что уже объявлен карантин. Министерство здравоохранения готовит комментарий по случаям заражения корью.

ИСТОЧНИК KP.RU