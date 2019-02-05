2019-02-05T12:31:27+03:00
Происшествия

В Перми КамАЗ врезался в трамвай, пострадала женщина

Водитель трамвая сразу вызвала на место аварии бригаду скорой помощи и ГИБДД
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермь Life "ВКонтакте"фото: Пермь Life "ВКонтакте"
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В Перми в 16.20 КамАЗ. который убирал снег, врезался в трамвай №7 на перекрестке бульвара Гагарина и улицы Ушинского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В результате аварии пострадала 59-летняя женщина, которая находилась в салоне трамвая. Ей была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

- Водитель трамвая, согласно должностной инструкции, вызвала на место бригаду скорой помощи и ГИБДД, - отметили в департаменте дорог и транспорта. - Около 17:40 движение трамваев было восстановлено.

Тем временем, глава Перми Дмитрий Самойлов на заседании Пермской городской думы сообщил, что троллейбусов в центре Перми не будет вообще. «Будем серьезно развивать трамвайную сеть. А по Комсомольскому проспекту вместо троллейбусов пустим автобусы», - сообщил депутатам градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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