Сотрудники полиции нашли пропавших в Лысьве школьниц

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-05T12:00:54+03:00

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В пресс-службе краевой полиции нам сообщили, что сотрудники полиции нашли двух 12-летних пропавших девочек.

- С ними все хорошо, они живы и здоровы, - сказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Напомним, что девочки ушли из дома 4 февраля.Объявление о их пропаже было размещено в группе администрации Лысьвы.

Ранее мы сообщали, что в Перми ищут 34-летнюю жительницу Суксуна, которая вышла рано утром из кафе и пропала. В ночь на 3 февраля она с друзьями отдыхала в кафе «Рицца». 34-летняя жительница Суксуна Яна Прохорова пропала в Перми. В ночь на 3 февраля она отдыхала в кафе «Рицца» на улице Куйбышева. Около шести утра она вышла из ночного заведения и пропала. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Яны, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

ИСТОЧНИК KP.RU