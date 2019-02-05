В организации и учреждения Прикамья снова поступили сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-05T11:29:59+03:00

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5 февраля на электронную почту организации и учреждениий Пермского края поступили анонимные сообщения о минировании. Точно такие же сообщения отправляли 29 января и 31 января. По данному факту сотрудники правоохранительных огранов проводят проверку.

- Просим граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, - сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края. -Предупреждаем, что за распространение заведомо ложных сообщений о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в конце января в Перми уже прошли две волны массовых эвакуаций. Анонимные сообщения о минировании поступали в школы, детские сады, торговые центры, административные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU