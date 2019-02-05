Пермяк, выйдя на свободу, до смерти избил друга, с которым ему изменяла сожительница

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-05T11:00:33+03:00

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В начале ноября 32-летний житель микрорайона Камский Орджоникидзевского района Перми узнал об измене своей сожительницы. Пока мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы, женщина переспала с его другом.

В ночь на 3 ноября прошлого года бывший заключенный пришел в квартиру друга и из ревности стал избивать ногами и руками. От полученной тяжелой травмы груди и живота спустя несколько дней потерпевший скончался. На время следствия судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи завершили расследование уголовного дела, материалы были переданы в суд, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы писали, что 36-летний пермяк до смерти избил своего отца. Расследование уголовного дела завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU