Дмитрий Самойлов: «Троллейбусов в центре Перми не будет вообще»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-05T11:49:34+03:00

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5 февраля в Пермской городской думе проходит презентация реконструкции Комсомольского проспекта. Во время презентации у депутатов возник вопрос: «А как по обновленной улице будут ходить троллейбусы? Ведь по плану там не будет контактной сети».

- Троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут, - ответил Анатолий Дашкевич.

- По-моему, Анатолий Вячеславович поскромничал, - продолжил Дмитрий Самойлов. - Что-то мне подсказывает, что троллейбусов в Перми не будет вообще, это убыточный вид транспорта. Будем серьезно развивать трамвайную сеть. А по Комсомольскому проспекту вместо троллейбусов пустим автобусы.

Напомним, ранее глава Перми рассказал, какие улицы и когда будут реконструировать. По его словам, в 2019 году будут завершены работы на улице Уральская. А затем начнется реконструкция трамвайных путей на участке от цирка до площади Дружбы. А вообще, планируется реконструкция всей трамвайной линии города - от Перми-2 до площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU