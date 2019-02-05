36-летний пермяк до смерти избил своего отца
Следователи выяснили, что в конце ноября в квартире дома в Дзержинском районе Перми произошло тяжкое преступление. 36-летний мужчина поссорился со своим отцом.
- Во время конфликта сын избил отца руками и ногами, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - От полученных травм пожилой человек скончался.
Следователи собрали доказательства вины молодого человека. Пермяку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.
Тем временем, пермская полиция ищет свидетелей кражи в ТРК «Колизей». На записи с камеры видеонаблюдения видно, как незнакомец забирает телефон школьника и уходит. Кража произошла 28 декабря около 16 часов на четвертом этаже ТРК «Колизей». Перед началом фильма школьники покупали газированную воду и попкорн. Один из учеников оставил свой мобильник в черном корпусе у кассы. Оставленный гаджет увидел незнакомец и украл его.
ИСТОЧНИК KP.RU