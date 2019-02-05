2019-02-05T10:45:24+03:00
Общество

17 февраля в Перми выступит мастер аккордеона Петр Дранга

Посетители концерта услышат множество известных композиций
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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17 февраля в 18-00 в Большом зале филармонии состоится большой концерт Петра Дранга с оркестром. В филармонии прозвучат известные композиции в оригинальной аранжировке, а также авторские произведения Петра.

- Петр Дранга - не только лучший и самый известный мастер аккордеона, он настоящий мультиинструменталист - мастерски владеет на клавишных, гитаре, ударных, - говорят в филармонии. - Несколько лет Петр серьезно сотрудничает с известным американским лейблом как вокалист. На концерте музыкант исполнит несколько песен, ставших хитами в США.

Билеты на концерт еще есть. Приобрести их можно в Городских зрелищных кассах. Телефон - 235-0000. Сайт - https://perm.kassy.ru/event/2-33386/.

А еще розыгрыш билетов будет проходить в группе «Комсомольская правда»-Пермь» «ВКонтакте». Так что у вас есть шанс насладиться музыкой Петра Дранга абсолютно бесплатно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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