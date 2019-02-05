2019-02-05T09:48:19+03:00
Общество

«Протащил полицейского по снегу». В Прикамье пьяный водитель снегохода нажал на газ, когда его остановил инспектор ДПС

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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9 января в поселке Сылва Пермского района инспектор ДПС остановил водителя снегохода. Мужчина за рулем был пьян. Пытаясь уйти от наказания, водитель нажал на газ. Но полицейский успел ухватить мужчину за руку. Тем не менее, сельчанин продолжил движение, протащив за собой по снегу удерживавшего его за руку инспектора, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

- Пермским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, - сообщили в пресс-службе. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в выходные электричка сбила 57-летнюю пермячку. Она находится в больнице. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось, рассказали в пресс-службе Уральского СУ СКР. 57-летнюю женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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