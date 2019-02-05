2019-02-05T09:32:10+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре погиб мужчина

Личность погибшего устанавливается
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Накануне, 4 февраля, в Перми сгорел дощаное одноэтажное строение на ул. Брикетная. Когда пожарные приехали к месту происшествия, домик был весь в огне. Зайти в строение и проверить, есть ли в доме кто живой, не представлялось возможным.

- Тушение пожара осложнялось тем, что ближайший источник воды находился далеко, более чем в 300 метрах от места возгорания. - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В ходе тушения пожарными был обнаружен без признаков жизни мужчина. Его личность устанавливается.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Пермском районе на пожаре спасли двух маленьких детей. Сгорел дом и пристрой к нему. 1 февраля около 12 часов дня загорелся одноэтажный дом в селе Фролы Пермского района. Там жили две семьи. До приезда пожарных отцы сумели вынести двухлетнего и трехлетнего малыша на улицу. Дети не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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