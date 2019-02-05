«Забрал у школьника сотовый телефон». Пермская полиция ищет свидетелей кражи в ТРК «Колизей»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-05T09:27:00+03:00

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как незнакомец забирает телефон школьника и уходит

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Кража произошла 28 декабря около 16 часов на четвертом этаже ТРК «Колизей». Перед началом фильма школьники покупали газированную воду и попкорн. Один из учеников оставил свой мобильник в черном корпусе у кассы. Оставленный гаджет увидел незнакомец.

- На кадрах видеозаписи видно, как незнакомец забирает сотовый телефон и уходит, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Родители школьника обратились в отдел полиции Ленинского района. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции ищут свидетелей преступления. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обратиться в полицию. Контактные телефоны: 218-88-25, 246-83-77.

Ранее мы писали, что в Перми осудили налетчиков на киоски по продаже питьевой воды. Как рассказали в прокуратуре, с апреля по май прошлого года двое мужчин совершали хищения денежных средств из киосков по продаже питьевой воды.

В Перми ищут свидетелей кражи в ТЦ "Колизей".

ИСТОЧНИК KP.RU